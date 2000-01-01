Вселюбский Абрам Нисонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вселюбский Абрам Нисонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.03.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Вселюбский Сандер Хона Абрамович

Мать ребёнка: Вселюбская Рахиль Янкелевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Вселюбский Гершон Абрамович

Мать ребёнка: Вселюбская Рахиль Янкелевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вселюбская Рахиль Янкелевна

Смерть
18.03.1914 ст.
Минск
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