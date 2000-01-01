Вселюбский Абрам Нисонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.03.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Вселюбский Сандер Хона Абрамович
Мать ребёнка: Вселюбская Рахиль Янкелевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Вселюбский Гершон Абрамович
Мать ребёнка: Вселюбская Рахиль Янкелевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1914 ст.
Минск