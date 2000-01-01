Андрющенко Любовь Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрющенко Любовь Антоновна

Андрющенко Любовь Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калеков Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
1977

Сын: Калеков Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Калеков Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калеков Анатолий Степанович

Смерть
2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close