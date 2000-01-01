Андрющенко Любовь Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калеков Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
1977
Сын: Калеков Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Калеков Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016