Храпатый Надежда Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпатый Надежда Иннокентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусонов Иннокентий Иванович

Мать: Мусонова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпатый Роман Александрович

Отец ребёнка: Хропатый Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хропатый Ольга Александровна

Отец ребёнка: Хропатый Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хропатый Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храпатый Галина Александровна

Отец ребёнка: Хропатый Александр

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