Храпатый Надежда Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусонов Иннокентий Иванович
Мать: Мусонова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храпатый Роман Александрович
Отец ребёнка: Хропатый Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хропатый Ольга Александровна
Отец ребёнка: Хропатый Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хропатый Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпатый Галина Александровна
Отец ребёнка: Хропатый Александр