Вшивцева (Ардашева) Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Обухова Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Городилова Анисия Герасимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вшивцев Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно