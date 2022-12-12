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Петр Исидоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исидор Матвеев

Мать: Агриппина Саввина

Рождение ребёнка
?.04.1877

Дочь: Королева Александра Петровна

Мать ребёнка: Александра Максимова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1879

Сын: Сидоров Михаил Петров

Мать ребёнка: Александра Максимова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Александра Максимова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Петров

Мать ребёнка: Александра Максимова

Смерть
Неизвестно
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