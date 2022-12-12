Петр Исидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исидор Матвеев
Мать: Агриппина Саввина
Рождение ребёнка
?.04.1877
Дочь: Королева Александра Петровна
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
07.11.1879
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Александра Максимова
Смерть
Неизвестно