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Антон Иванович

Место рождения

Бекетовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иван Семенович

Мать: Аксинья Потаповна

Бекетовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Чуфарово, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Степан Антонович

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Смерть
1850

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