Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иван Семенович
Мать: Аксинья Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Чуфарово, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Степан Антонович
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Смерть
1850