Столяров Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения25.07.1860
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1860
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Место жительства
До ?.07.1891
Сейчас - ул. Моисеенко л.4 | Переехал из 8-ой Рождественской (сейчас - 8-ая Советская) ул. 6 на Б. Болотную 4, где у него с братом-близнецом была мастерская. 8-ая Рождественская ул. -https://yandex.ru... Показать все
Работа или профессия
Между 1891 и 1920
механик | Физико-механические мастерские - Столяров Вас. Петр., Б. Болотная 4 (ныне - ул. Моисеенко 4) - "Весь СПб. на 1897г", с. 956. | ВСПб
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917