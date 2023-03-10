Щипанов (Попов) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипанов (Попов) Татьяна Васильевна

Щипанов (Попов) Татьяна Васильевна

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., Сорочинская вол., Россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская дочь, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Щипанов Яков Семёнович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.