Глотов Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлотов Федор Петрович

Глотов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шильникова Нина Евлампиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1925

Дочь: Глотова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Шильникова Нина Евлампиевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шильникова Нина Евлампиевна

Смерть
Около 1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.