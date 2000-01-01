Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Инна) Мария Адамовна
(Инна) Мария Адамовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Инна Адам Саломонович
Между 1725 и 1781 г.р.
Мать
Анна
Между 1726 и 1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Инна Адам Саломонович
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия