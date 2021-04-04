Балтачева Теона Рамисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтачева Теона Рамисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.2021

Пол

Женский

Отец

1993 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2021

Отец: Балтачев Рамис Рафисович

Мать: не указана

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