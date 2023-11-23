Анна Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Рождение ребёнка
18.03.1820

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
11.02.1822

Дочь: Смирнова Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Александр Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
13.11.1832

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
30.06.1835

Дочь: Ольга Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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