Анна Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Рождение ребёнка
18.03.1820
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
11.02.1822
Дочь: Смирнова Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Александр Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
13.11.1832
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
30.06.1835
Дочь: Ольга Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Смерть
Неизвестно