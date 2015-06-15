Ширяев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1956

Дата смерти

15.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.06.2015
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район
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