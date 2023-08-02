Кирпиченко Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Карбузанов Андрей Филиппович
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кирпиченко Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Карбузанов Матвей
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карбузанов Матвей
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карбузанов Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карбузанов Матвей
Смерть
Неизвестно