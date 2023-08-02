Кирпиченко Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпиченко Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Муж

Около 1914 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Карбузанов Андрей Филиппович

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кирпиченко Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Карбузанов Матвей

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карбузанов Матвей

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карбузанов Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карбузанов Матвей

Смерть
Неизвестно
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