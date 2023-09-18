Перепелица Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1985
Сын: Ивченко Евгений Викторович
Отец ребёнка: Ивченко Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Ивченко Анна Викторовна
Отец ребёнка: Ивченко Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Ивченко Мария Викторовна
Отец ребёнка: Ивченко Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивченко Константин Викторович
Отец ребёнка: Ивченко Виктор Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно