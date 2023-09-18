Перепелица Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1985

Сын: Ивченко Евгений Викторович

Отец ребёнка: Ивченко Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Ивченко Анна Викторовна

Отец ребёнка: Ивченко Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Ивченко Мария Викторовна

Отец ребёнка: Ивченко Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивченко Константин Викторович

Отец ребёнка: Ивченко Виктор Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Виктор Евгеньевич

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