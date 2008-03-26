Быков Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1957
Дата смерти26.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова (Иванова) Маргарита Никаноровна
Рождение ребёнка
22.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова (Иванова) Маргарита Никаноровна
Смерть
26.03.2008