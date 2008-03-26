Быков Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1957

Дата смерти

26.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова (Иванова) Маргарита Никаноровна

Рождение ребёнка
15.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова (Иванова) Маргарита Никаноровна

Рождение ребёнка
22.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова (Иванова) Маргарита Никаноровна

Смерть
26.03.2008

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