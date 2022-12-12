Усманов Шамиль (Абдулла) Хайруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Шамиль (Абдулла) Хайруллович

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Место рождения

Татарская Пенделка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.12.1898

Дата смерти

03.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская Пенделка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
03.12.1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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