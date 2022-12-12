Попов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Алексей Владимирович

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

23.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
08.02.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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