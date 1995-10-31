Бирюкова Соломанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Бирюков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бирюков Александр
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: Вострикова Василиса Александровна
Отец ребёнка: Бирюков Александр
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бирюков Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Бирюков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирюков Александр
Смерть
1970