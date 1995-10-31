Бирюкова Соломанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Соломанида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Бирюков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бирюков Александр

Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: Вострикова Василиса Александровна

Отец ребёнка: Бирюков Александр

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бирюков Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Бирюков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Александр

Смерть
1970
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