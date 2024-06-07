Пряхин Дмитрий Александрович 24.01.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пряхин Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1985

Отец: Пряхин Александр Васильевич

Мать: Пряхина (Полякова) Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряхина (Солдатова) Татьяна Павловна

Бракосочетание
30.07.2010

Жена: Пряхина (Солдатова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
02.01.2011

Дочь: Пряхина Вероника Дмитриевна

Мать ребёнка: Пряхина (Солдатова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
07.12.2016

Сын: Пряхин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пряхина (Солдатова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
21.01.2020

Дочь: Пряхина Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Пряхина (Солдатова) Татьяна Павловна

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