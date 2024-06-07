Пряхин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.07.2010
Рождение ребёнка
02.01.2011
Дочь: Пряхина Вероника Дмитриевна
Мать ребёнка: Пряхина (Солдатова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
07.12.2016
Сын: Пряхин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Пряхина (Солдатова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
21.01.2020
Дочь: Пряхина Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пряхина (Солдатова) Татьяна Павловна