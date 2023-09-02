Шотин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1956
Дата смерти10.12.1991
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956
Отец: Шотин Василий русский
Мать: Шотина Нина русская
Рождение ребёнка
03.12.1981
Дочь: Соколова Рада Анатольевна
Мать ребёнка: Шотина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1983
Дочь: Серафимович -Шотина Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Шотина Валентина Петровна
Смерть
10.12.1991