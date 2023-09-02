Шотин Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шотин Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1956

Дата смерти

10.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956

Отец: Шотин Василий русский

Мать: Шотина Нина русская

Рождение ребёнка
03.12.1981

Дочь: Соколова Рада Анатольевна

Мать ребёнка: Шотина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1983

Дочь: Серафимович -Шотина Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Шотина Валентина Петровна

Смерть
10.12.1991
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