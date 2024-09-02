Богданов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1908

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санчугова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Богданова Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Санчугова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Богданова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Санчугова Елизавета Александровна

Смерть
До 1908
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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