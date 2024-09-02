Богданов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Богданова Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Санчугова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Богданова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Санчугова Елизавета Александровна
Смерть
До 1908
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия