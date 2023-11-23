Белюстин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1845
Дата смерти30.05.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1871
Мать ребёнка: Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова
Рождение ребёнка
10.09.1872
Дочь: Курдюмова (Белюстина) Любовь Николаева
Мать ребёнка: Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Белюстин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова
Смерть
30.05.1908