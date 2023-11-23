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Белюстин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1845

Дата смерти

30.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1845

Отец: Белюстин Иван Степанов

Мать: Белюстина (Морошкина) Анна Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова

Рождение ребёнка
13.04.1871

Сын: Белюстин Иван Николаев

Мать ребёнка: Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова

Рождение ребёнка
10.09.1872

Дочь: Курдюмова (Белюстина) Любовь Николаева

Мать ребёнка: Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова

Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Белюстин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова

Смерть
30.05.1908

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