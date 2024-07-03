Камырина Домна Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти09.11.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислен по возрасту смерти
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.
Дочь: (Камырина) Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Камырин Роман Флорович
Рождение ребёнка
11.03.1893 ст.
Дочь: (Камырина) Дарья Романовна
Отец ребёнка: Камырин Роман Флорович
Рождение ребёнка
20.11.1895 ст.
Сын: Камырин Николай Романович
Отец ребёнка: Камырин Роман Флорович
Рождение ребёнка
17.03.1897 ст.
Дочь: (Камырина) Матрона Романовна
Отец ребёнка: Камырин Роман Флорович
Смерть
09.11.1915 ст.
от водянки