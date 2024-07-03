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Камырина Домна Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

09.11.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислен по возрасту смерти
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камырин Роман Флорович

Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.

Дочь: (Камырина) Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Камырин Роман Флорович

Семеновка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1893 ст.

Дочь: (Камырина) Дарья Романовна

Отец ребёнка: Камырин Роман Флорович

Семеновка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1895 ст.

Сын: Камырин Николай Романович

Отец ребёнка: Камырин Роман Флорович

Семеновка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1897 ст.

Дочь: (Камырина) Матрона Романовна

Отец ребёнка: Камырин Роман Флорович

Семеновка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
09.11.1915 ст.
Семеновка, Епифанский уезд, Тульская губерния
от водянки

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