Синельников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Ананко Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Синельникова Мария

Рождение ребёнка
08.11.1951

Дочь: Епатко Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Синельникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Синельникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельков Анатолий

Мать ребёнка: Синельникова Мария

Смерть
Неизвестно
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