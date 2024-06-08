Баловнева (Щукина) Наталья Васильевна 15.01.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Баловнева (Щукина) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.?

Отец: Щукин Василий Иванович

Мать: Щукина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
25.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баловнев Алексей Николаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.2000

Сын: Баловнев Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Баловнев Алексей Николаевич

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