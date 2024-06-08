Баловнева (Щукина) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.?
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.?
Рождение ребёнка
25.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баловнев Алексей Николаевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.2000
Сын: Баловнев Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Баловнев Алексей Николаевич