Суханов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Суханов Михаил Нилович
Рождение ребёнка
01.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суханова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
14.04.1982
Сын: Суханов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Суханова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно