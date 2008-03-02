Суханов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Суханов Михаил Нилович

Мать: Суханова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.1982

Сын: Суханов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Суханова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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