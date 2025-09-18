Кудрявцева (Тёркина) Мария Андреевна
женский, родилась 14.04.1929, Скорнево, город Тула, Тульская область
умерла 02.10.2019, Скорнево, город Тула, Тульская область
ОтецТёркин Андрей Васильевич22.11.1888 г.р.
МатьТёркина (Чижова) Анастасия Васильевна28.09.1903 г.р.
Супруги
Кудрявцев ФёдорНеизвестно г.р.
Чижов Чулков Чуйков Виктор (Виталий)Неизвестно г.р.
Дети
Чижов Геннадий Викторович (Витальевич)23.01.1953 г.р.
Смелова (Кудрявцева) Галина Фёдоровна06.12.1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1953
Сын: Чижов Геннадий Викторович (Витальевич)
Отец ребёнка: Чижов Чулков Чуйков Виктор (Виталий)
Рождение ребёнка
06.12.1959
Дочь: Смелова (Кудрявцева) Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор
Смерть
02.10.2019