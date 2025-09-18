Кудрявцева (Тёркина) Мария Андреевна 14.04.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудрявцева (Тёркина) Мария Андреевна

Автор
АЧ
Чижова А.

женский, родилась 14.04.1929, Скорнево, город Тула, Тульская область

умерла 02.10.2019, Скорнево, город Тула, Тульская область

Отец
Тёркин Андрей Васильевич22.11.1888 г.р.
Мать
Тёркина (Чижова) Анастасия Васильевна28.09.1903 г.р.
Супруги
Кудрявцев ФёдорНеизвестно г.р.
Чижов Чулков Чуйков Виктор (Виталий)Неизвестно г.р.
Дети
Чижов Геннадий Викторович (Витальевич)23.01.1953 г.р.
Смелова (Кудрявцева) Галина Фёдоровна06.12.1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1929

Отец: Тёркин Андрей Васильевич

Мать: Тёркина (Чижова) Анастасия Васильевна

Скорнево, город Тула, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Чулков Чуйков Виктор (Виталий)

Рождение ребёнка
23.01.1953

Сын: Чижов Геннадий Викторович (Витальевич)

Отец ребёнка: Чижов Чулков Чуйков Виктор (Виталий)

Скорнево, город Тула, Тульская область

Рождение ребёнка
06.12.1959

Дочь: Смелова (Кудрявцева) Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор

Скорнево, город Тула, Тульская область

Смерть
02.10.2019
Скорнево, город Тула, Тульская область

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