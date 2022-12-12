Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1925

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Старикевич Арсений Исаков

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старикевич Арсений Исаков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Старикевич Арсений Исаков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старикевич Арсений Исаков

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
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