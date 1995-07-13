Диденко Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1928

Дата смерти

13.07.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Николай Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1960

Сын: Диденко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Диденко Николай Николаевич

Смерть
13.07.1995

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