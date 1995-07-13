Диденко Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1928
Дата смерти13.07.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Диденко Николай Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1960
Сын: Диденко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Диденко Николай Николаевич
Смерть
13.07.1995