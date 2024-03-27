Кунцевич (Мурадова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунцевич (Мурадова) Галина

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1911 г.р.
1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1906

Отец: Мурадов Абас Оглы Башир

Мать: Мурадова (Амосова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубликов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунцевич Михаил

Рождение ребёнка
25.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кунцевич Михаил

Смерть
Неизвестно

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