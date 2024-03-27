Кунцевич (Мурадова) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1906
Отец: Мурадов Абас Оглы Башир
Мать: Мурадова (Амосова) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бубликов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунцевич Михаил
Рождение ребёнка
25.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кунцевич Михаил
Смерть
Неизвестно