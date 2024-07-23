Киселева Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1958
Сын: Киселев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Киселев Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1968
Дочь: Самохвалова (Киселева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Иванович