Киселева Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1958

Сын: Киселев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1968

Дочь: Самохвалова (Киселева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Иванович

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