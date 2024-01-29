Янбулатов Янбатыр Ябиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбулатов Янбатыр Ябиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

CT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янбулатов Акбатыр Янбатырович

Мать ребёнка: Тойгалче

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тойвыкеч

Мать ребёнка: Тойгалче

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томаче

Мать ребёнка: Тойгалче

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айвыкеч

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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