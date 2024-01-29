Янбулатов Янбатыр Ябиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янбулатов Акбатыр Янбатырович
Мать ребёнка: Тойгалче
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айвыкеч
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно