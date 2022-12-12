Каюмов Раис Мударисович
Место рождения
Дата рождения15.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1934
Отец: Каюмов Мударис Габдулкаюмович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно