Каюмов Раис Мударисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмов Раис Мударисович

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Место рождения

Старые Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1934

Отец: Каюмов Мударис Габдулкаюмович

Мать: не указана

Старые Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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