Попова Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Анастасия

Попова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Семен

Рождение ребёнка
Между 1928 и 1929

Сын: Попов Александр

Отец ребёнка: Попов Семен

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Попова (Попова) Ольга

Отец ребёнка: Попов Семен

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.