Золотухина (Маркарова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Маркарова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1993

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1993

Отец: Маркаров Валерий

Мать: Маркарова Елена

Бракосочетание
22.09.2017

Муж: Золотухин Станислав

Калужская обл. г.Балабаново
Рождение ребёнка
05.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотухин Станислав

Калужская обл. г.Балабаново
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