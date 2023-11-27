Золотухина (Маркарова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1993
Отец: Маркаров Валерий
Мать: Маркарова Елена
Бракосочетание
22.09.2017
Муж: Золотухин Станислав
Калужская обл. г.Балабаново
Рождение ребёнка
05.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотухин Станислав
Калужская обл. г.Балабаново