Емельянова Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Ольга Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1972

Сын: Емельянов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
20.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Александр Михайлович

Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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