Емельянова Ольга Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1972
Сын: Емельянов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Александр Михайлович
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно