Сурина Фекла Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сурина Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Сурина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Сурина Арина Петровна
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Сурина Мария Петровна
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Сурина Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сурин Иван Петрович
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Сурин Павел Петрович
Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович
Смерть
Неизвестно