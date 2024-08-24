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Сурина Фекла Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Пётр Поликарпович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сурина Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Сурина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Сурин Николай Петрович

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Сурин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Сурина Арина Петровна

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Сурина Мария Петровна

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Сурина Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сурин Иван Петрович

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Сурин Павел Петрович

Отец ребёнка: Сурин Пётр Поликарпович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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