Пузатых Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузатых Николай

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Место рождения

Орловская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузатых Варвара

Рождение ребёнка
До 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузатых Варвара

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузатых Варвара

Рождение ребёнка
После 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузатых Варвара

Смерть
Неизвестно

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