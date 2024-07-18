Марина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1787 и 1799

Дата смерти

15.12.1845

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петрович

Рождение ребёнка
19.07.1803

Сын: Роман Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агрофена-Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1823

Дочь: Дария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.02.1825

Сын: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1827

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
15.12.1845

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