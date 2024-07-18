Марина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1787 и 1799
Дата смерти15.12.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1803
Сын: Роман Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агрофена-Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1823
Дочь: Дария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1825
Сын: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1827
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Смерть
15.12.1845