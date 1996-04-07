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Бандюк Светлана Андреевна
Бандюк Светлана Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1996
Пол
Женский
Отец
Бандзюк Андрей Александрович
1971 г.р.
Мать
Бандюк Елена Леонидовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1996
Отец:
Бандзюк Андрей Александрович
Мать:
Бандюк Елена Леонидовна
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