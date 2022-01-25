Букина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

25.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Виталий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Виталий Степанович

Смерть
25.01.2022
Чугуев. Харьковская область
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