Букина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смерти25.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букин Виталий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.2022
Чугуев. Харьковская область