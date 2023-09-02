Кушкина Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Кушкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич
Рождение ребёнка
28.07.1883
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич
Рождение ребёнка
15.11.1890
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич
Рождение ребёнка
21.12.1892
Сын: Кушкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Кушкин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Павла Михайловна
Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916