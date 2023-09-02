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Кушкина Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Кушкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кушкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1883

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1890

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1892

Сын: Кушкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Кушкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Павла Михайловна

Отец ребёнка: Кушкин Михаил Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушкин Михаил Арсеньевич

Смерть
После 1916
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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