Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна
Место рожденияд.Южаково Свердловской обл.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1906
Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Петр Илларионович
Рождение ребёнка
19.10.1907
Сын: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)
Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Петр Илларионович
Рождение ребёнка
08.02.1910
Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Петр Илларионович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Петр Илларионович
Смерть
Неизвестно