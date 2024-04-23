Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна

Место рождения

д.Южаково Свердловской обл.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Паутов Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Рождение ребёнка
19.10.1907

Сын: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Паутов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Паутов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Смерть
Неизвестно

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