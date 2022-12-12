Копычева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Копычев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Копычев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Копычев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Копычев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Копычев Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно