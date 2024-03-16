Анохин Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Анохин Тимофей Логинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно