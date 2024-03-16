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Анохин Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Анохин Тимофей Логинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Анохин Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Анохин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Анохин Ефрем Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Анохин Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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