Асанова (Матиюк) Анна Ивановна
Место рожденияБедриковцы Залещацкий р-н Тернопольской обл
Дата рождения27.09.1925
Дата смерти07.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1925
Отец: Матиюк Иван
Мать: Матиюк Мария Стефаниевна
Бедриковцы Залещацкий р-н Тернопольской обл
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
03.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асанов Николай Иванович
Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
02.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асанов Николай Иванович
Смерть
07.11.1992
Коростень
Похороны
Неизвестно
г.Коростень