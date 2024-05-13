Асанова (Матиюк) Анна Ивановна 27.09.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асанова (Матиюк) Анна Ивановна

Место рождения

Бедриковцы Залещацкий р-н Тернопольской обл

Дата рождения

27.09.1925

Дата смерти

07.11.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
27.09.1925

Отец: Матиюк Иван

Мать: Матиюк Мария Стефаниевна

Бедриковцы Залещацкий р-н Тернопольской обл
Бракосочетание
1946

Муж: Асанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асанов Николай Иванович

Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асанов Николай Иванович

Смерть
07.11.1992
Коростень
Похороны
Неизвестно
г.Коростень

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