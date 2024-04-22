Ремезов Савелий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезов Савелий Гаврилович

Место рождения

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Ремезов Гаврил

Мать: не указана

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ремезов Родион Савельевич

Мать ребёнка: Ремезова Дарья

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ремезов Платон Савельевич

Мать ребёнка: Ремезова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Василий Савельевич

Мать ребёнка: Ремезова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремезова Дарья

Смерть
Неизвестно
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