Ремезов Савелий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Ремезов Гаврил
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ремезов Родион Савельевич
Мать ребёнка: Ремезова Дарья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ремезов Платон Савельевич
Мать ребёнка: Ремезова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Василий Савельевич
Мать ребёнка: Ремезова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ремезова Дарья
Смерть
Неизвестно