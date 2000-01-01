Иващенко (Беляева) (Панутриева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Беляева) (Панутриева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Панутриев Демид

Мать: Панутриева ?

Смерть
Неизвестно
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