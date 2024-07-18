Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна 20.09.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна

Место рождения

Чахово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.09.1895

Дата смерти

12.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Чахово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
31.01.1916

Муж: Груздев Александр Иванович

Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.01.1919

Сын: Груздев Николай Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1921

Дочь: (Груздева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Щеглова (Груздева) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.07.1925

Сын: Груздев Павел Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1925

Сын: Груздев Петр Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1942

Дочь: Боброва (Груздева) Галина Александровна

Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
12.03.1970
Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

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