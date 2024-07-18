Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.09.1895
Дата смерти12.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1916
Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.01.1919
Сын: Груздев Николай Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1921
Дочь: (Груздева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Щеглова (Груздева) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1925
Сын: Груздев Павел Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1925
Сын: Груздев Петр Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1942
Дочь: Боброва (Груздева) Галина Александровна
Отец ребёнка: Груздев Александр Иванович
Смерть
12.03.1970